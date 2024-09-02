Чи міг Татаров "вбивати чеченців" у Києві на початку війни: Резніков прокоментував заяву Зеленського

За словами Резнікова, ДРГ були проникли до столиці заздалегідь.

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ДРГ були у Києві, але чи брав заступник керівника ОП Олег Татаров осособисто участь в обороні столиці - невідомо.

Так прокоментував ексміністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю для Радіо Свобода заяву Зеленського, що Татаров "вбивав чеченців" на початку повномасштабної війни.

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За словами Резнікова, ДРГ були проникли до столиці заздалегідь.

"ДРГ у Києві були, я це точно знаю, як міністр оборони. Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: "нічого, нічого, через..." і на російську мову далі переходили: "через два дні ви нам будете всі винні", - зазначив він.

Нагадаємо, під час форуму "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста "Української правди" про роботу його команди, зокрема про ефективність керівника Офісу президента, а також його заступників, заявивив, що Татаров разом з Василем Малюком займався ліквідацією чеченців у Києві, коли журналіста там не було. Ця заява одразу породила низку мемів.

Навіть без застави: прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

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