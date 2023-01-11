Чи готовий Київ до блекауту і як тоді житиме місто – відповідь КМДА

Поворознюк анонсував, що від середини лютого будемо жити без загрози блекауту.

Київ вже пережив відсутність електрики, якої не було декілька днів після прильоту російській ракет, і готовий до різних сценаріїв розвитку подій.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворознюк у розмові з ТСН.ua.

"Наше основне завдання – робити все можливе, аби зберегти у місті водопостачання та теплопостачання, а також послуги, які неможливо відкласти на завтра – медичні, аварійні роботи, часткову роботу громадського транспорту. На цьому зараз і сконцентрована вся робота комунального та державного секторів міста", - сказав Поворознюк.

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Посадовець акцентував на тому, що після ракетних ударів у столиці все дуже швидко ремонтується, закуповуються генератори і мобільні котельні, розробляються і обладнуються нові маршрути для подавання електроенергії.

"Тому слово "блекаут" вже не таке страшне, як раніше. Воно просто є у нашому лексиконі, але місто робить все, аби він у Києві не настав. Так, звичайно, нам може бути важко, після нових ракетних ударів. Але ситуація вже не є такою безнадійною", - висловився він.

Поворознюк запевнив, що влада і комунальники буде все робити, щоб зберегти увесь комплекс тепло- та водопостачання столиці у разі нового ракетного удару РФ.

"Навіть готові до того, що доведеться зливати воду з системи обігріву будинків. А для обігріву громадян будуть задіяні пункти обігріву, які вже назвали "Пунктами незламності". Ми вже готові до всіх викликів, які будуть перед нами стояти. Навіть до того, що від середини лютого будемо жити без загрози повного блекауту", - висловився він.

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Своєю чергою керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зауважив, що столиця України – одна з головних цілей ворога. За його словами, влада готується до можливих негативних сценаріїв. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, "Пункти незламності" стануть місцем, де кияни та гості столиці зможуть погрітися, зарядити телефони, випити кави або чаю, скористатися послугами інтернету, подзвонити рідним та близьким.

Нагадаємо, в Києві та області почастішали відключення світла. У ДТЕК назвали три причини, які змушують повернутися до екстрених та аварійних графіків відключень світла.

Раніше генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснював, що кожні -5 градусів на вулиці – це +250 МВт до споживання. Він також попередив киян про можливість локальних аварій через морози.

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