Чи будуть закривати річку Либідь: Кличко відповів на петицію

Мер вважає, що аргументи, наведені в петиції, не є суттєвими та не мають значного впливу на життєдіяльність міста.

Міський голова Києва Віталій Кличко висловився проти петиції, що вимагала заборонити закриття річки Либідь у бетонний колектор.

Про це йдеться у його відповіді на петицію.

Він вважає, що аргументи про негативний вплив такого закриття на життя і розвиток громадської активності не є вагомими, і тому Київрада не підтримала петицію. Кличко зазначає, що річище Либеді не має значного впливу на комерційну діяльність, а також відзначає, що створення простору для відпочинку біля річки ускладнене через її розташування в санітарній зоні залізниці.

Петиція, яка швидко зібрала необхідну кількість підписів, закликала до розвитку старих річок столиці і перегляду детального плану території (ДПТ), що суперечить цим намірам. Активісти стверджують, що новий ДПТ передбачає засипання частини Либеді для розширення заїздів до ТРЦ Ocean Mall. Водночас міська рада планує забетонувати частину річки для продовження Залізничного шосе.

Будівництво дороги на території річки без урахування екологічних аспектів може призвести до ряду проблем, таких як руйнування громадської активності, екологічні проблеми та погіршення якості життя. Петиція також акцентує на соціальних перевагах відновлених річок, які сприяють створенню нових робочих місць, зменшенню злочинності та заохоченню здорового способу життя.

Нагадаємо, річка Либідь у Києві набрала отруйно жовтий колір через високий вміст іонів амонію, аміаку та фенолів. За словами Олександра Возного, начальника Управління екології і природних ресурсів КМДА, проби води були відібрані поблизу станції метро "Видубичі" після повідомлень про забруднення 11 травня. Аналіз, проведений Всеукраїнським державним науково-виробничим центром, виявив відхилення від норм. Вірогідно, забруднення сталося через скидання стічних вод від будівельної техніки. КП "Плесо" вже вручили акт-вимогу будівельній компанії для приведення ріки в належний стан. Управління екології продовжує моніторинг ситуації.