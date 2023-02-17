Чи будуть відключення світла в Києві та області на вихідні 18-19 лютого

У Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла 18-19 лютого через проведення ремонтних робіт.

Про це попередили у пресслужбі ДТЕК.

"18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт", – йдеться в заяві.

Також читайте В Україні можуть припинити вимикати світло: в Держненергонагляді назвали умову

Так, у суботу можливі відключення світла від 9:00 до 22:00 у частині Лівого берегу та в Голосіївському районіКиєва.

У неділю світло можуть вимикати від 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах столиці.

Щодо ситуації на Київщині, то там через ремонти відключення світла за графіками можливі в частині Бучанського району. Електропостачання там на вихідних обмежуватимуть від 6:00 до 22:00.

У ДТЕК наголосили, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого Росія влаштувала чергову масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України, проте міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що це ніяк не вплинуло на ситуацію з електроенергією. Міністр інформував, що попри пошкодження на деяких об'єктах, генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Світло є, але не у всіх: де залишаються проблеми з електрикою - Руслан Слободян

Читайте також: