Чи буде працювати під час тривоги транспорт у Києві: відповідь Кличка

У Києві надалі громадськи транспор буде зупинятись під час повітряної тривоги. Влада столиці не підтримала петицію із закликом скасувати зупинку.

Про це йдеться у відповіді мера столиці Віталія Кличка на звернення.

За словами міського голови, рішення Ради оборони міста Києва було ухвалене з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці.

"Рішення буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Воно буде переглянуто винятково за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Мер наголосив, що зупинка роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат. Адже після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.

До слова, у столиці від серпня вирішилм зупиняти роботу громадського транспорту на час повітряної тривоги. Зокрема, пасажири повинні покинути салон та пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, у Києві від неділі, 26 березня, громадський транспорт працює на годину довше через зміну тривалості комендантської години. Зокрема, наземний транспорт працюватиме від 05:30 до 23:30, а метро - від 06:00 до 23:00.

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