Чи буде новорічна ялинка в Києві: у Київраді пояснили, що потрібно для остаточного рішення

Комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію авторки Наталії Попович щодо недоречності встановлення новорічної ялинки у Києві в умовах воєнного стану.

Комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії, утім не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку.

Однак у Київраді наголосили, що остаточне рішення ухвалять після консультацій з силами оборони. І, якщо ялинку встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів.

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Про це йдеться на сайті КМДА.

"Звісно, фінальне рішення, чи встановлювати ялинку, ми прийматимемо, виходячи з безпекової ситуації. Утім, я вважаю, що відмова від одного з головних символів святкування Різдва та Нового Року буде неправильним сигналом. Адже всі ми віримо, що добро переможе зло, світло переможе темряву. Українці сьогодні демонструють всьому світові незламність нашого духу. На жаль, є окуповані міста та села, де цього року не буде свята. І саме наша ялинка – як Головна ялинка країни – може стати для всіх символом надії і віри", – зазначила голова Комісії Київрада Вікторія Муха.

Муха додала, що неможна дозволити російським варварам вкрасти свято у наших дітей, які так настраждалися від жахіть війни.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, котра опікується питаннями культури, розповіла, що у разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть.

"До нас вже звернулися меценати та соціально відповідальний бізнес із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. Нам готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічення ялинки, у разі якщо такий формат буде схвалено. Після свят ми зможемо передати його до установи критичної інфраструктури або на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво (25 грудня та 7 січня) та у Новий рік", – розповіла Старостенко.

Заступниця голови КМДА також наголосила, що в умовах воєнного стану місто, як і планувало, однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки.

У разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки.

У Департаменті муніципальної безпеки підкреслили, що рішення про встановлення Головної новорічної ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про встановлення новорічної ялинки цього року ще остаточно не вирішене. Він розповів, що в місті має бути новорічний настрій, однак масових святкувань точно не буде.

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