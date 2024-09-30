Повітряна атака на Київ: всі російські ударні дрони були знешкоджені

Четверта повітряна атака на Київ: як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed».

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА.

На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Знову наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття! Бережіть себе!", - наголосив посадовець.

Також читайте Атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 30 вересня 2024 року

Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.