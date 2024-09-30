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Повітряна атака на Київ: всі російські ударні дрони були знешкоджені

Повітряна атака на Київ: всі російські ударні дрони були знешкоджені

Дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Ворог знову намагався атакувати столицю України.

Четверта повітряна атака на Київ: як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed».

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА. 

На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. 

"Знову наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття! Бережіть себе!", - наголосив посадовець. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів

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