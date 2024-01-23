Четверо київських митників постануть перед судом: вигадали схему незаконного оформлення спецавтівок

Чотирьох інспекторів Київської митниці судитимуть за незаконне митне оформлення 12 автомобілів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти відносно чотирьох інспекторів Київської митниці за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем та службовій недбалості при здійсненні митних оформлень, ввезених в Україну транспортних засобів спецпризначення. Згідно з матеріалами слідства, у квітні-червні 2022 року інспектори Київської митниці застосували незаконний механізм для звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита на 12 імпортованих спеціалізованих транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Декілька київських митників постануть перед судом

Вказані дії призвели до втрати держбюджетом митних платежів на суму понад 2 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.