Черговий випадок: у Києві ледь не загинули діти, яких не пустили до укриття

У Києві спалахнув черговий скандал з укриттями. Так, дітей не пустили до школи, щоб перечекати масовану атаку у сховищі.

Про це написала журналістка Тетяна Даниленко.

Як зауважила журналістка, вона не хотіла псувати святкову атмосферу наближення України до ЄС, але випадок, який трапився, має набути розголосу. "Нам ще немало треба змінити у своєму способі мислення, щоб стати європейцями", – вважає вона.

Були за крок від смерті

Минулого року на Запоріжжі загинув військовий Юрій Овчинніков, який служив у складі ССО "Азов". Сьогодні під уламками російської ракети прямо в Києві ледве не загинули його діти – 11-річна Саша й 12-річний Богдан. Їх просто не пустили в укриття школи №40 (Святошинський район). Причина полягала в тому, що діти були зі своїм другом, собачкою Айкою породи "Мальтіпу". Охоронець прогнав школярів, коли ті відмовилися лишати песика на вулиці.

Школярі, над якими збили ракету у Києві

"Поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище, у них над головами збили ракету. Мама була впевнена, що діти в безпеці, бо вони подзвонили їй, перебуваючи біля сховища", – розповіла Даниленко.

У момент, коли дівчинка подзвонила вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана, а також розібратися в ситуації. Директорка школи запевнила, що інакше діяти школа не могла, бо в інших школярів могла бути алергія на собак. Коли приїхала поліція, мама прямо запитала: хто був би винен, якби з дітьми сталося непоправне. Натомість правоохоронці розвели руками.

"Страшний символізм для вдови загиблого героя: сьогоднішня ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди її коханий Юра 24-го лютого 2022-го прийшов, щоб стати добровольцем і вже ніколи не повернувся додому", – підсумувала журналістка.

Нагадаємо, в Україні розпочали будівництво підземних шкіл.

Читайте також: