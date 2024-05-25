Черговий скандал з укриттям у Києві: людей не пустили до бомбосховища під час повітряної тривоги

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко зазначив, що в укриття має бути безперешкодний доступ 24/7.

У Києві під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття в одній зі столичних шкіл на Оболоні. Подія сталася у суботу, 25 травня.

Відповідне відео почало ширитись Мережею.

На інцидент вже відреагував заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

"Сьогодні під час повітряної тривоги людей не впустили в одну зі столичних шкіл на Оболоні. Відповідне відео почало ширитись по телеграм-каналам. Це виключення і звичайно людський фактор, в укриття мають впускати за першої потреби. На жаль, такі ситуації бувають, і дуже добре, що цього разу все обійшлося. З відповідальною за укриття вже провели профілактичну бесіду, висновки зроблено", – зазначив він.

Ткаченко також нагадав, що в укриття має бути безперешкодний доступ 24/7.

В одній зі шкіл Києва людей не пустили до укриття під час повітряної тривоги

Нагадаємо, 25 травня у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов попередив: не можна виключати, що російська армія завдасть удару по столиці у День Києва – в неділю, 26 травня.

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