Через візит Ердогана до України у Києві 3 лютого перекриватимуть дорогу: де саме

Через візит Ердогана до України у Києві 3 лютого перекриватимуть дорогу: де саме

Обмеження руху, зокрема, будуть в центральній частині міста та на деяких окремих вулицях.

У зв’язку з офіційним візитом до України президента Туреччини Реджепа Ердогана 3 лютого в Києві можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в деяких частинах міста.

про це повідомило Управління державної охорони України.

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Як зазначається, обмеження руху, зокрема, будуть в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів.

В УДО наголошують, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, Офіс президента України підтвердив інформацію, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 3 лютого, перебуватиме в Києві з офіційним візитом. У програмі візиту - зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

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