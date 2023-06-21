Через відключення світла у кількох районах Києва проблеми з водопостачанням – КМДА

У столиці через аварійне вимкнення світла виникли проблеми із водопостачанням.

У Києві 21 червня через аварію без електрики залишились пʼять районів Києва, а також Бучанський район. У кількох районах столиці також понижено тиск водопостачання.

Про це повідомляє КМДА.

"Через аварійне відключення електроенергії у столиці знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу". У зв’язку з цим тимчасово понижено тиск водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах", - йдеться у повідомленні.

Як інформує "Київводоканал", тиск водопостачання буде поступово відновлюватись після завершення ремонту на електромережах.

Мешканців багатоповерхових будинків попередили, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачування, на запуск яких потрібно більше часу.

У КМДА також зазначили, що на низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі.

Нагадаємо, на Київщині блискавка влучила у житловий будинок – фото.

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