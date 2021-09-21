Через Україну намагалися провезти велику партію контрабандного дорогого електротранспорту (фото)

Товар переправляли транзитом через Україну.

До Києва з Китаю незаконно надійшло чотири контейнери з дорогим електротранспортом, які транзитом везли до Бельгії та Угорщини. Їх завозили під виглядом спортивного інвентарю. Київські митники вилучили товар.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, товар надійшов до України з Китаю контейнерним потягом. Далі контейнери підприємці планували везти до Бельгії та Угорщини.

За документами, в цих чотирьох контейнерах переміщувалася 31 тонна інвентарю та приладдя для занять фізкультурою, гімнастикою або атлетикою загальною вартістю 53,2 тисяч доларів: інерційні велотренажери, кронштейни для гантелей, килимки, висувні драбини, стелажі для зберігання тощо.

Однак під час митного огляду вантажу співробітники митниці виявили, що замість заявленого в документах, підприємці везли: електросамокати, електровелосипеди, гіроборди, гіроскутери, електроскутери, електроскейти, моноколеса, електроборди, блендери, операційні світильники, холодильники, інвалідні коляски з електроприводом, роботи-пилососи, шліфульвальні машинки тощо.

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Товар вилучили, його точна вартість буде визначена згодом. Попередньо, ціна є у декілька десятків разів вищою від заявленої в документах.

За виявленим фактом порушення митних правил Київською митницею складено протоколи за статтею 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше київські митники вилучили 44 кг індійських скарбів, які намагався провести пасажир до України. Чоловік, який прилетів із Делі до "Борисполя", мав дві валізи, котрі були вщент набиті срібними прикрасами.

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