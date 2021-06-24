Смерть 5-річної дівчинки у Броварах: лікарці повідомлено про підозру

Відповідно до висновку експерта, між неналежним наданням медичної допомоги та настанням смерті вбачається прямий причинно-наслідковий зв'язок.

У Броварах у грудні минулого року померла п'ятирічна дівчинка. Підозру в смерті дитини повідомили лікарці, яка нібито неналежно поставилася до виконання своїх професійних обов’язків.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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Як зазначено в повідомленні, у листопаді 2020 року жінка звернулась до лікаря зі скаргами на те, що в її доньки 2015 року народження болить живіт і вночі була блювота.

Як вказують у прокуратурі, лікарка неналежно поставилася до виконання своїх професійних обов’язків, що і стало причиною трагедії.

Ймовірно, йдеться саме про подію, що трапилася в Броварах у листопаді минулого року. Так, у четвер батьки забрали дівчинку з садочка раніше і повели дитину до стоматолога, який нібито "поклав їй миш’як". У п’ятницю дитину в садок не водили через болі в животі. Тоді керівник перевинної медицини Ігор Кравцов розповів, що цього дня дитину оглядала педіатр в амбулаторії №1. У дівчинки була нудота та блювання. Водночас загрозливих станів не спостерігали. Дитині призначили лікування та відправили додому.

У суботу зранку дівчинці стало зовсім зле, вона посиніла. Батьки викликали "швидку". Дитина померла вдома в присутності лікарів. В управлінні освіти та науки та в "первинці" вказували на підозру тромбу.

Проте в прокуратурі зазначають, що лікарка "проявила непрофесіоналізм, поверхнево, формально провела обстеження хворої, яка потребувала медичної допомоги, неякісно та не в повній мірі зібрала анамнез її захворювання, внаслідок чого встановила неправильний діагноз, який не мав будь-якого об’єктивного клініко-лабораторного обґрунтування".

У прокуратурі наголосили, що встановлений діагноз не відображав основну патологію, що обумовлювала тяжкість стану хворої, лікарка не виключила інші більш загрозливі причини хворобливого стану дівчинки, через що дитина і померла.

Експерти вбачають прямий причинно-наслідковий зв’язок між неналежним наданням медичної допомоги та смертю дитини.

Наразі проводиться досудове розслідування, яке здійснюють слідчі відділу Броварського районного управління ГУ НП в Київській області.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у дитячій лікарні у Київській області померла однорічна дівчинка. За словами батьків, лікарі не звернули увагу на їхнє попередження, що у дитини може бути алергічна реакція й набряк горла. За три години після приїзду до лікарні у Броварах дівчинка знепритомніла, а лікарка не змогла їй надати першу допомогу.

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