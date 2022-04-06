Через річку Ірпінь будують переправу, а невдовзі зведуть новий міст

Евакуйованим жителям ще рано повертатися в Ірпінь.

У Київській області на під'їзді до міста Ірпінь "Укравтодор" облаштовує тимчасову переправу.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Також триває підготовка до будівництва нового моста, що невдовзі розпочнеться.

Водночас евакуйованих українців закликають поки не повертатися в Ірпінь. Слід дочекатися офіційних повідомлень представників влади.

25 лютого українські військові, щоб завадити просуванню окупантів до Києва, підірвали міст через річку Ірпінь. Він з'єднував місто Ірпінь з Києвом.

Нагадаємо, що у селі Стоянка під Києвом на трасі М-06 Київ – Чоп розпочалася підготовка до спорудження тимчасової переправи через річку Ірпінь замість зруйнованого моста.

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