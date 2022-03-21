Через пожежі після авіаударів у Києві та в області спостерігається забрудненість повітря: Кличко закликав не відкривати вікна

Через пожежі після авіаударів у Києві та в області спостерігається забрудненість повітря: Кличко закликав не відкривати вікна

На вулиці захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2.

Вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві — у деяких районах міста концентрація забруднюваьних речовин у 12 разів перевищує норму. Тож, у столиці попереджають про захист, виходячи на вулицю, передає КМДА.

"Не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - закликав мер Києва Віталій Кличко.

Зараз Київ перебуває на 9-й сходинці у рейтингу міст світу за забрудненістю.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу в Подільському районі. Де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджені 6 житлових будинків. Три з них – непридатні для життя.

8 людей загинули.

Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

"Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу", – додав мер.

Також «Укрзалізниця» запустила у Києві човникові рейси сполученням Дарниця – Святошин. Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися на правий, і відповідно, у зворотному напрямку.

Про це йдеться в ТСН.