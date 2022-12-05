Через повітряну тривогу у роботі метро Києва відбулися зміни: на деяких станціях поїзди не зупинятимуться

Кияни та гості столиці використовують метрополітен як укриття.
На деяких станціях метро у Києві через велику кількість людей у підземці вагони не відкриватимуть.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Наразі у Києві триває повітряна тривога.
Щодо змін у роботі метро Кличко закликав стежити за повідомленнями на станціях.
Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Не нехтуйте правилами безпеки, залишайтеся в укриттях.
Нагадаємо, через черговий ракетний обстріл по Україні без світла залишилася декілька регіонів.
Наразі на Київщині працює ППО, тож в ОВА попередили про підвищену небезпеку ракетних ударів.
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