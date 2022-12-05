Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через повітряну тривогу у роботі метро Києва відбулися зміни: на деяких станціях поїзди не зупинятимуться

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
538
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Через повітряну тривогу у роботі метро Києва відбулися зміни: на деяких станціях поїзди не зупинятимуться

Фото: Associated Press

Кияни та гості столиці використовують метрополітен як укриття. 

На деяких станціях метро у Києві через велику кількість людей у підземці вагони не відкриватимуть.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі у Києві триває повітряна тривога.

Щодо змін у роботі метро Кличко закликав стежити за повідомленнями на станціях.

Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Не нехтуйте правилами безпеки, залишайтеся в укриттях.

Нагадаємо, через черговий ракетний обстріл по Україні без світла залишилася декілька регіонів. 

Наразі на Київщині працює ППО, тож в ОВА попередили про підвищену небезпеку ракетних ударів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
538
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація