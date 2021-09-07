Через погані оцінки не прийшов додому: на Київщині шукали школяра

Пошуки 8-річного хлопчика, який у розпачі пішов зі школи, тривали кілька годин.

У вівторок, 7 вересня, у місті Фастові Київської області за допомогою поліції проводили пошуки 8-річного Єгора, який через погані оцінки у школі після занять не повернувся додому.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

Як засвідчили камери спостереження, школяр вийшов з навчального закладу о 12 дня. Батьки повідомили про його зникнення в поліцію через 5 годин. Телефону при собі хлопчик не мав.

"Ми одразу підняли на пошуки школяра весь особовий склад поліції району, і вже за кілька годин знайшли Єгора та повернули сина батькам", - написав у соцмережі начальник поліції Київщини.

За його словами, це вже друга дитина, яку сьогодні шукали у Фастівському районі. "Зранку через конфлікт із матір’ю пішла із дому 14-річна Ганна. Ювенальні поліцейські швидко встановили місцезнаходження дівчини і заспокоїли рідних", - повідомив Андрій Нєбитов.

Поліцейські провели виховну розмову з обома школярами.

Нагадаємо, раніше у Києві шукали 17-річного підлітка, який не вступив до університету і пішов із дому в невідомому напрямку.

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