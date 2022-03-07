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Через обстріли у Київській області від газу відключили 96 тисяч абонентів

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Через обстріли у Київській області від газу відключили 96 тисяч абонентів

УНІАН

Через активні бойові дії не можливо ліквідувати пошкодження.

"Оператор ГТС України" на вимогу "Київоблгаз" відключив шість газорозподільних станцій (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блискавиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайка" через обстріли газорозподільних мереж російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС".  

Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. 

"Причина — чисельні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів. Через активні бойові дії співробітники Оператора ГТС і Київоблгазу не можуть ліквідувати пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міненерго тимчасово заборонило експорт газу з України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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