Через обстріли у Київській області від газу відключили 96 тисяч абонентів

Через обстріли у Київській області від газу відключили 96 тисяч абонентів

Через активні бойові дії не можливо ліквідувати пошкодження.

"Оператор ГТС України" на вимогу "Київоблгаз" відключив шість газорозподільних станцій (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блискавиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайка" через обстріли газорозподільних мереж російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС".

Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня.

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"Причина — чисельні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів. Через активні бойові дії співробітники Оператора ГТС і Київоблгазу не можуть ліквідувати пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міненерго тимчасово заборонило експорт газу з України.