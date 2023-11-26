Через негоду Київ обмежує в'їзд транспорту до міста

Хуртовина може викликати колапс на дорогах міста.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у Києві у найближчі два дні, 26-27 листопада. Через сильну хуртовину і снігові замети місцева влада обмежує в'їзд транспорту до столиці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"27 листопада, в понеділок, задля уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в'їзд до міста великогабаритного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди.

"Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці", - додали у КМВА.

Як повідомлялося, у Києві школам рекомендують перейти на дистанційку через снігопад. Навчальним закладам рекомендують у понеділок, 27 листопада, працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що прогнозується снігопад.

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