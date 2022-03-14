Через наступ російських військ евакуаційні автобуси не змогли дістатися до сіл Броварського району

Окупанти порушили домовленості про гуманітарні коридори.
Російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню для гуманітарних коридорів у Броварському районі Київської області.
Про це 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Окупантами були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області. Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка і Нова Богданівка, до села Бобрик. Через те, що з російського боку почались наступальні дії", – розповіла Верещук.
Нагадаємо, міністерка також повідомила, що окупанти продовжують блокувати гуманітарний конвой з продуктами та медикаментами до Маріуполя, але 14 березня з міста змогли виїхати деякі жителі.
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