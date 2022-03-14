Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Через наступ російських військ евакуаційні автобуси не змогли дістатися до сіл Броварського району

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Через наступ російських військ евакуаційні автобуси не змогли дістатися до сіл Броварського району

Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Окупанти порушили домовленості про гуманітарні коридори.

Російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню для гуманітарних коридорів у Броварському районі Київської області.

Про це 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Окупантами були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області. Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка і Нова Богданівка, до села Бобрик. Через те, що з російського боку почались наступальні дії", ­– розповіла Верещук.

Нагадаємо, міністерка також повідомила, що окупанти продовжують блокувати гуманітарний конвой з продуктами та медикаментами до Маріуполя, але 14 березня з міста змогли виїхати деякі жителі.

Читайте також:

Наступна публікація