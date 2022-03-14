Через наступ російських військ евакуаційні автобуси не змогли дістатися до сіл Броварського району

Через наступ російських військ евакуаційні автобуси не змогли дістатися до сіл Броварського району

Окупанти порушили домовленості про гуманітарні коридори.

Російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню для гуманітарних коридорів у Броварському районі Київської області.

Про це 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Окупантами були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області. Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка і Нова Богданівка, до села Бобрик. Через те, що з російського боку почались наступальні дії", ­– розповіла Верещук.

Нагадаємо, міністерка також повідомила, що окупанти продовжують блокувати гуманітарний конвой з продуктами та медикаментами до Маріуполя, але 14 березня з міста змогли виїхати деякі жителі.