Через марш антивакцинаторів центр Києва скували затори: де не проїхати

Через марш антивакцинаторів центр Києва скували затори: де не проїхати

Вони вимагають відміни карантинних обмежень.

У Києві поблизу Верховної Ради почалась акція проти карантинних обмежень та вакцинації. На акцію прийшли близько тисячі людей, вони перекрили дорогу. Поліцейські намагаються переконати їх розблокувати дорогу, однак люди не слухають. Мітингарі називають себе рухом за права людини. Запевняють, що приїхали з усієї України.

Зокрема, протестувальники перекрили дев'ять вулиць:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів),

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний"),

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська,

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка,

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська,

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька,

вул. Паркова, 35

Карта заторів у Києві станом на 10:55 2 листопада. Скріншот з infoportal.kiev.ua

Нагадаємо, що у Києві за добу на коронавірус захворіли понад 2 тисячі людей, померли майже 70. Таких цифр ще не було - це сумний антирекорд.

В Україні 2 листопада - понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу, 720 людей померли. Через коронавірус лише за добу госпіталізовано понад 5 тисяч людей. 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, повідомили в МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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