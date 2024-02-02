Через ґрати на вікнах мало не згоріла сім’я із п'ятьма дітьми на Київщині: фото

Рятувальники зрізали решітку і через вікно вивели двох дорослих і п’ятьох дітей.
На Київщині через ґрати на вікнах мало не згоріла сім’я із п'ятьма дітьми.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.
2 лютого о 03:50 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у селі Червона Слобода, що у Макарівській територіальній громаді.
На місце події виїхали рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів та 50-го Державного пожежно-рятувального поста села Бишів.
Сусіди, які помітили пожежу і викликали рятувальників, не знали, чи хтось є вдома, бо багатодітна родина виїжджала на захід країни. Але біля будинку рятувальники помітили візочки та велосипеди, тож було очевидно, що сім’я повернулася.
Проте потрапити до будинку було неможливо, бо на вікнах були ґрати. Родина прокинулась і намагалась вибратись на вулицю, але вогонь вже охопив двері.
Рятувальники зрізали решітки і через вікно дістали всю родину – двох дорослих та п’ятьох дітей, найстаршому з яких було 12 років, а найменшому – не виповнилося й року.
Пожежу ліквідовано о 05:55 на площі 81 м.кв. Причина пожежі встановлюється. А рятувальники нагадують, що в умовах пожежі, решітки на вікнах, перетворюють приміщення у пастки.
А поліцейські Київщини звертаються до громадян із проханням дотримуватись вимог протипожежної безпеки та періодично перевіряти електроприлади на справність.
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