Через добу після ракетної атаки під завалами будинку у Києві знайшли тіла ще двох загиблих

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У Солом'янському районі Києва під завалами багатоповерхівки, який постраждав після влучання уламків ворожих ракет, на другу добу знайшли тіла ще двох загиблих.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - йдеться у його дописі.
Станом на 11:25 через російську атаку загинуло пʼятеро людей.
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