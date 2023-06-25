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Через добу після ракетної атаки під завалами будинку у Києві знайшли тіла ще двох загиблих

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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77
Час на прочитання
1 хв
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Через добу після ракетної атаки під завалами будинку у Києві знайшли тіла ще двох загиблих

У Києві зросла кількість жерт внаслідок атаки Росії 24 червня

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У Солом'янському районі Києва під завалами багатоповерхівки, який постраждав після влучання уламків ворожих ракет, на другу добу знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - йдеться у його дописі. 

Станом на 11:25 через російську атаку загинуло пʼятеро людей. 

Новина доповнюється...

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Дата публікації
Перегляди
77
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