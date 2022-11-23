Через дефіцит електроенергії у Києві тимчасово припинили працювати трамваї та фунікулер

Такий графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

У Києві через необхідність обмежити споживання електроенергії тимчасово припинили роботу трамваї.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Після стабілізації ситуації з енергопостачанням трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин. Про відновлення роботи трамваїв зі збільшеним інтервалом руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що роботу столичного фунікулера тимчасово призупинено.

Такий графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Масована ракетна атака України 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила черговий ракетний удар по містах України, атакуючи критичні об'єкти інфраструктури.

Внаслідок "прильотів" повністю, або частково відсутнє електропостачання у Києві, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Львівській, Черкаській області та на Прикарпатті. У деяких містах містах також відсутнє водопостачання.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що через обстріл критичної інфраструктури на Київщині, зокрема в Ірпені й довколишніх селах електроенергії не буде протягом доби.

Через удари по енергетичній інфраструктурі 23 листопада поїзди "Укрзалізниці" рухаються із затримками. Станом на 16:00 затримується на годину або більше 12 рейсів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді було проведено оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участі голів Міненерго та "Укренерго" через ракетні удари по Україні.

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