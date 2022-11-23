Через чергову масовану атаку РФ уся Київська область залишилися без світла – ОВА

В області є влучання у об'єкти інфраструктури та будинки.

Через чергову масовану атаку РФ 23 листопада уся Київська область залишилися без світла.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Варто зазначити, що російські окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях, а також житлові будинки у Києві та області. Так, внаслідок влучання у двоповерхову будівлю в Київській області три людини загинуло та шість постраждало.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що російські терористи намагаються знищити об’єкти енергозабезпечення України. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків.

Без світла 23 листопада також залишилися Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Суми, Черкаси, Хмельницький, Житомирщина, Волинь та Вінниця.

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Нагадаємо, РФ 23 листопада вкотре масовано атакувала Україну ракетами. Попередні дві атаки окупанти здійснили 15 та 17 листопада.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що мета російських масованих атак - залишити Україну в блекауті, щоб схилити Зеленського до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

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