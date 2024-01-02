Через атаку по Києву та області без світла залишились 250 тисяч споживачів: чи будуть відключення

У Києві та області є пошкодження в мережах "Укренерго" внаслідок ракетної атаки 2 січня. Без електроенергії опинилися понад 250 тис. споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються", – йдеться в заяві компанії.

Там зазначили, що всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями. Водночас запевнили, що застосування графіків відключень світла не планується.

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

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Де ще в Україні є відключення світла

Через негоду у Хмельницькій області знеструмлені 14 населених пунктів.

Через бойові дії та з інших причин без електроенергії залишаються 439 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 2 січня та вранці влаштували масовану атаку по Україні дронами та ракетами різних типів. Під удари потрапили південні області, Київ та Харків. Внаслідок атаки є суттєві руйнування, загиблі та поранені.

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