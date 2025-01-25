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Через атаку на Київську область постраждала дитина: деталі від поліції

Через атаку на Київську область постраждала дитина: деталі від поліції

Руйнування в Київській області через атаку 25 січня

Поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки російської атаки.

Внаслідок атаки безпілотниками на Київську область 25 січня постраждала п’ятирічна дитина.

Про це повідомила Національна поліція України.

Поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки ворожої атаки.

"Наразі відомо про постраждалу 5-річну дитину. Вона госпіталізована до лікарні – життю та здоров’ю постраждалої нічого не загрожує", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 25 січня атакувала Київщину дронами, внаслідок чого було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

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