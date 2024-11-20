Через атаку на Київщині є пошкодження: поліція показала фото

Про постраждалих наразі інформації немає.
Внаслідок удару по Київській області 20 листопада в регіоні пошкоджені навчальні заклади, адмінбудівлі, сільгосптехніка, магазини та СТО.
Про це повідомила поліція Київської області.
Російські окупанти вкотре завдали удару по Київщині. Станом на 09:00 зафіксовано пошкодження двох навчальних закладів, трьох адміністративних будівель, сільськогосподарської техніки, двох магазинів і станції техобслуговування.
Про постраждалих наразі інформації немає.
Поліцейські оглядають та фіксують наслідки обстрілу. Так, на місці події працюють сім слідчо-оперативних груп та інші відповідні служби.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти 20 листопада вкотре атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, в Києві працювали сили ППО.
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