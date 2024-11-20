Через атаку на Київщині є пошкодження: поліція показала фото

Про постраждалих наразі інформації немає.

Внаслідок удару по Київській області 20 листопада в регіоні пошкоджені навчальні заклади, адмінбудівлі, сільгосптехніка, магазини та СТО.

Про це повідомила поліція Київської області.

Російські окупанти вкотре завдали удару по Київщині. Станом на 09:00 зафіксовано пошкодження двох навчальних закладів, трьох адміністративних будівель, сільськогосподарської техніки, двох магазинів і станції техобслуговування.

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Про постраждалих наразі інформації немає.

Поліцейські оглядають та фіксують наслідки обстрілу. Так, на місці події працюють сім слідчо-оперативних груп та інші відповідні служби.

Пошкодження в Київській області через атаку 20 листопада / Фото: Нацполіція

Пошкодження в Київській області через атаку 20 листопада / Фото: Нацполіція

Пошкодження в Київській області через атаку 20 листопада / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 20 листопада вкотре атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, в Києві працювали сили ППО.

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