Через атаку дронами на Київщині загорівся будинок

На щастя, минулося без загиблих і поранених.

У Київській області загорівся будинок у ніч проти 31 липня внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника.

Про це повідомили в ДСНС України.

"На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована", – вказано в заяві.

Також читайте Вночі 31 липня 2024 року безпілотники атакували Україну: де було чути вибухи

В ДСНС додали, що рятувальники ліквідували пожежу. Минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, вночі росіяни влаштували атаку на Київ двома хвилями безпілотників. Сили ППО збили близько 40 ворожих дронів. Це була одна з наймасованіших атак за всю війну.

Читайте також: