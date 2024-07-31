Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через атаку дронами на Київщині загорівся будинок

Через атаку дронами на Київщині загорівся будинок

На Київщині загорівся будинок унаслідок падіння уламків БпЛА / Фото: ДСНС України у Telegram

На щастя, минулося без загиблих і поранених.

У Київській області загорівся будинок у ніч проти 31 липня внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника.

Про це повідомили в ДСНС України.

"На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована", – вказано в заяві.

В ДСНС додали, що рятувальники ліквідували пожежу. Минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, вночі росіяни влаштували атаку на Київ двома хвилями безпілотників. Сили ППО збили близько 40 ворожих дронів. Це була одна з наймасованіших атак за всю війну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Новини ТСН 07:00 31 липня. Масована атака "Шахедами"! На Київщині - рекордна повітряна тривога!

Новини ТСН 07:00 31 липня. Масована атака "Шахедами"! На Київщині - рекордна повітряна тривога!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація