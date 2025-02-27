Через атаку БпЛА на Київщину загорівся промисловий об’єкт (фото)

З вогнем боровся 81 рятувальник.
Російська армія атакувала Київську область безпілотниками у ніч проти 27 лютого. Через це виникла пожежа.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
"Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті", – вказано в заяві.
На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки, які ліквідували пожежу.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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