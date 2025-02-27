Через атаку БпЛА на Київщину загорівся промисловий об’єкт (фото)

Російська армія атакувала Київську область безпілотниками у ніч проти 27 лютого. Через це виникла пожежа.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті", – вказано в заяві.

На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки, які ліквідували пожежу.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.