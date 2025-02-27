Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через атаку БпЛА на Київщину загорівся промисловий об’єкт (фото)

Через атаку БпЛА на Київщину загорівся промисловий об’єкт (фото)

Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

З вогнем боровся 81 рятувальник.

Російська армія атакувала Київську область безпілотниками у ніч проти 27 лютого. Через це виникла пожежа.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті", – вказано в заяві.

На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки, які ліквідували пожежу.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / © ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / © ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / © ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / © ДСНС України у Telegram
Пожежа внаслідок атаки на Київську область 27 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація