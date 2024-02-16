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Ченця Києво-Печерської Лаври Музичука звільнили з-під варти: деталі

Ченця Києво-Печерської Лаври Музичука звільнили з-під варти: деталі

Монах Києво-Печерської Лаври Павло Музичук / Фото: УНІАН

Він є одним із найближчих соратників "Паші Мерседеса".

Ченця Києво-Печерської Лаври Павла Музичука, підозрюваного у виправданні російської агресії, звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

Про е пише "УНІАН".

"Застава у розмірі 121 тисячі гривень внесла виключений із "Слуги народу" депутат Артем Дмитрук", – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Музичук:

  • є одним із найближчих соратників "Паші Мерседеса" (Павла Лебедя)
  • займався координацією псевдопротестів у Лаврі, блокуючи роботу комісії Мінкульту
  • записував постановочні коментарі на замовлення блогера Шарія.

Раніше йшлося про те, якою є ситуація  Києво-Печерській лаврі.

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