Ченця Києво-Печерської Лаври Музичука звільнили з-під варти: деталі

Він є одним із найближчих соратників "Паші Мерседеса".
Ченця Києво-Печерської Лаври Павла Музичука, підозрюваного у виправданні російської агресії, звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.
Про е пише "УНІАН".
"Застава у розмірі 121 тисячі гривень внесла виключений із "Слуги народу" депутат Артем Дмитрук", – йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, Музичук:
- є одним із найближчих соратників "Паші Мерседеса" (Павла Лебедя)
- займався координацією псевдопротестів у Лаврі, блокуючи роботу комісії Мінкульту
- записував постановочні коментарі на замовлення блогера Шарія.
Раніше йшлося про те, якою є ситуація Києво-Печерській лаврі.
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