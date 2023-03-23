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Чекав на захоплення Києва російськими військами: судитимуть прислужника монастиря УПЦ МП

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Чекав на захоплення Києва російськими військами: судитимуть прислужника монастиря УПЦ МП

Фото: Прокуратура Київської області

Обвинувачений виправдовував злочинні дії армії РФ в Україні.

У Києві судитимуть прислужника одного з монастирів УПЦ Московського патріархату за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно прислужника монастиря за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Розслідування встановило, що обвинувачений в одному із месенджерів вступив до проросійських спільнот. Він виправдовував злочинні дії армії РФ в Україні та чекав на захоплення загарбниками Києва та інших регіонів.

Нагадаємо, в одному із монастирів Києва виявили прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.

Зазначимо, Українська православна церква Московського патріархату має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Водночас, попри припинення договору оренди, ченці відмовились залишати територію Києво-Печерської лаври.

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Дата публікації
Перегляди
259
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