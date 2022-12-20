Частина Київської області повністю знеструмлена: ситуація може погіршитися

Мешканців Київщини попереджають, що ситуація з електропостачанням може погіршитися.

Частину Київської області, а саме Бучанську громаду, повністю знеструмлено через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.

Про це 20 грудня повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Станом на 12:00 введено спеціальні графіки аварійних відключень по підстанції 330 кіловат "Північна".

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Керівників ОСББ, управляючі компанії та підприємців та всіх мешканців громади Федорук закликав самоорганізовуватися для допомоги сусідам та один одному, оскільки ситуація може погіршитися.

Об‘єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел, а в разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж ДТЕКу.

Тим часом у частині міста світла немає вже другу добу. Люди в Мережі масово пишуть, що через відсутність електроенергії також немає опалення та гарячої води, а на вулиці до -10 градусів.

Нагадаємо, у Бучі, яка пережила російську окупацію, вчора засвітили новорічну ялинку на центральній площі. Дітям організували невелике свято в День святого Миколая. Маленьких мешканців розважали святий Миколай, Ґрінч та різдвяний пряник.

У якому стані зараз українська енергосистеми й скільки ще атак витримає – аналітик Максим Білявський

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