Підготуйте цінні речі: Києву загрожує підтоплення - що кажуть у КМДА

Жителів столиці, які проживають поряд із водоймами, просять підготуватись до імовірних підтоплень.
За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.
Про це повідомили в КМДА.
Столична влада запевняє, що максимальні рівні водопілля не становлять загрози для промислових об’єктів і житлових масивів. Однак, можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок.
Серед небезпечних територій:
- села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці;
- дачні масиви Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки;
- приватна та садово-дачна забудова на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина;
- прируслові ділянки масиву Конча-Заспа.
Жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, міська влада просить підготуватись до імовірних підтоплень. Їм радять:
- перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
- бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
- підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
- подбати про домашніх тварин.
“Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені”, - запевняють в КМДА.
Нагадаємо, на Київщині через паводок та прорив дамби місцевого ставка водою затопило кілька вулиць в Іванкові.
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