Частина Києва залишилась без світла через ракетний удар РФ

На лівому березі столиці перебої з електропостачанням.
У результаті ракетного удару по Києву 18 жовтня на лівому березі відбулося аварійне відключення електропостачання, можливі перебої.
Про це повідомляє Yasno.
"Оновлення інформації про наслідки та про можливі стабілізуючі відключення згодом", - зазначили в енергетичній компанії.
Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Росія вдарила трьома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Деснянському районі столиці. Про постраждалих не повідомляється.
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