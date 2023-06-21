Частина Києва - без світла: у яких районах немає електрики

Через аварію у середу, 21 червня, без електрики - пʼять районів Києва, а також Бучанський район Київщини.

Про це повідомляє ДТЕК.

Без світла 100 тисяч споживачів. Зокрема, електроенергії немає у частині:

Шевченківського,

Святошинського,

Солом'янського,

Голосіївського,

Подольського районів.

У цих районах відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

В "Укренерго" об 11:00 пояснили, що у високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.

"Диспетчерський центр Укренерго застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", - йдеться у заяві.

У Мережі повідомляють, що через аварійне вимкнення світла виникли проблеми із водопостачанням: понижено тиск або взагалі немає води.

Об 11:35 у ДТЕК додали, що у столиці та області скасовані екстрені відключення і всі споживачі зі світлом.

Нагадаємо, у Києві 20 червня на вулиці Дамбова спалахнула пожежа, через яку у небі над столицею видно чорний дим.

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