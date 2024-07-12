Час для оновлення даних спливає: у Києві під ЦНАПами утворилися шалені черги (відео)

За законом усі військовозобовʼязані до 16 липня мають оновити свої дані.

Так, зранку 12 липня під ЦНАПами в Києві утворилися шалені черги. Зокрема, через відключення світла Подільський центр працював лише дві години.

У Києві під ЦНАПами утворилися шалені черги

Люди приходять займати чергу ще о 07:00, хоча ЦНАП розпочинає роботу о 09:00. Деякі приходили до комендантської години та ночували в машинах.

У Києві під ЦНАПами утворилися шалені черги

Нагадаємо, в Україні всі військовозобов’язані – як чоловіки, так і жінки – віком 18-60 років повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Якщо цього не зробити, то слід очікувати штрафів, а за несплату – арешту майна, обмеження у праві керувати авто та в певних випадках – навіть ув’язнення.

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