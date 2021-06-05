Центр Києва сьогодні перекриють: що відбувається та як працюватиме транспорт

У столиці проходитиме "Всеукраїнський велодень".

Сьогодні, 5 червня, центр Києва перекриють для руху наземного транспорту. Від 09:00 до 18:00 у столиці проходитиме "Всеукраїнський велодень".

Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної структури КМДА.

Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк "Муромець".

Як працюватиме наземний транспорт у Києві

Від 09:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) рух тролейбусів та автобусів у звичайному режимі руху буде організовано:

тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст .м. "Лук’янівська";

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст. м. "Дарниця" до вул. Милославської;

тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст. м. "Почайна";

автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;

автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Почайнинська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за діючим маршрутом;

Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:

№ 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);

№ 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

Крім того, також сьогодні від 19:30 до 21:30 на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери". Курсуватимуть тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська" та тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, у Києві в парку Шевченка від 25 червня протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання