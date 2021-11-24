Центр Києва на весь день перекриють через мітинг антивакцинаторів: як об'їхати

Центр Києва на весь день перекриють через мітинг антивакцинаторів: як об'їхати

Рух буде обмежено з 10:30 до 17:00.

У середу, 24 листопада, низку вулиць у центрі Києва перекриють на весь день у зв'язку з мітингом антивакцинаторів від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

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Перекриті будуть:

вулиця Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейська площа;

вулиця Хрещатик;

бульвар Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиця Володимирська (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Водіїв попросили з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, що у Мережі з'явилася інформація про перекриття моста Патона на ремонт, який триватиме два місяці. Але киянам нібито обіцяють організувати на цей час "комфортний об'їзд". У КМДА відреагували та заявили, інформація про перекриття мосту Патона не відповідає дійсності.

Хто організовує антивакцинаторський рух в Україні | Новини тижня

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