Центр Києва на весь день перекриють через мітинг антивакцинаторів: як об'їхати

Рух буде обмежено з 10:30 до 17:00.
У середу, 24 листопада, низку вулиць у центрі Києва перекриють на весь день у зв'язку з мітингом антивакцинаторів від COVID-19.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.
Перекриті будуть:
- вулиця Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейська площа;
- вулиця Хрещатик;
- бульвар Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиця Володимирська (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Водіїв попросили з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Нагадаємо, що у Мережі з'явилася інформація про перекриття моста Патона на ремонт, який триватиме два місяці. Але киянам нібито обіцяють організувати на цей час "комфортний об'їзд". У КМДА відреагували та заявили, інформація про перекриття мосту Патона не відповідає дійсності.
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