"Це вкрай небезпечно": Кличко пояснив, чому не можна повертатися до Києва та як вдається рахувати людей

Мер Києва Віталій Кличко вкотре наголосив, що повертатися до столиці вкрай небезпечно. В області триває розмінування. Уже є трагічні випадки.
Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
Він підкреслив, що найбільше нерозірваних боєприпасів знаходяться у лісосмугах біля Києва. Рекомендація для усіх мешканців Київщини - не відвідувати їх.
"Після того, як розмінування вже закінчиться.. я не можу сказати вам проміжок часу, тому що велика кількість снарядів. Я на власні очі бачив. Це вкрай небезпечно. Давайте не будемо штовхати і так швидко робити, бо розмінування - це дуже складний процес", - сказав Кличко.
Мер пояснив, що кількість людей, яка знаходиться в Києві, вдається рахувати за допомогою мобільних операторів.
"Всі рішення, які ми приймаємо та озвучуємо - вони ідуть виключно з рекомендаціями військових. Ми спираємося виключно на фахову позицію військових, які краще відчувають ситуацію. І відносно цього доносимо інформацію до наших мешканців", - додав Кличко.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті 10 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, не підлягають ремонту їх будуть розбирати.
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