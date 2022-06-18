Це велика втрата для столиці: на Майдані Незалежності попрощались із бійцем Романом Ратушним (фото)

Голова громадської організації «Захистимо Протасів Яр», розвідник 93-ї ОМБР «Холодний Яр» Роман Ратушний загинув 9 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання у тилу ворога. 5 липня Романові мало виповнитися 25 років.

Батьки, побратими, друзі та всі небайдужі кияни провели героя в останню путь.

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії прощання з киянином, активістом, захисником України Романом Ратушним, який загинув на сході України.

"Сумний день для Києва і України. Сьогодні ми прощаємося з Героєм і Воїном. Роман Ратушний, молодий, розумний і активний. Людина честі і принципів. Таким я його знав. Таким знали його друзі і запам’ятає Україна. Він був відважним, нікого не боявся, хоч і отримував погрози, і ніколи не ховався. Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів", – підкреслив Віталій Кличко в дописі в своєму Telegram-каналі.

Мер Києва згадав, як перед від’їздом на фронт Роман заїжджав у мерію, вони спілкувалися, обговорювали нові ідеї, будували плани.

"Я до останнього не вірив, що Роман загинув…Це велика втрата для столиці, для нашої держави. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України, – наголосив мер столиці. – Переконаний, ім‘я Романа буде увічнене в назві вулиці в Києві. А також житиме його справа захисту зелених зон Києва. Зокрема, Протасова яру. Мрія Романа здійсниться – Протасів яр залишиться зеленою зоною його рідного і улюбленого міста. Світла пам‘ять Роману…Справжньому Воїну!" – написав Кличко.

Друзі та побратими згадують, що Роман був першим у будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. У 16 років він був учасником Революції Гідності. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а у 2019 році — однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення забудови, яку має намір здійснити ТОВ "Дайтона Груп".

А в перший же день широкомасштабного вторгнення — почався його фронт. Спочатку — бої під Києвом, а згодом — в складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

У п’ятницю тіло Романа Ратушного зустрічали, стоячи навколішки, зі свічками та файєрами біля Протасового Яру, який він захищав від забудови.

Поховали героя на Байковому кладовищі.

До слова, одну з вулиць Солом’янки — Волгоградську, що неподалік Протасового Яру — пропонують назвати на честь Романа Ратушного.

На полі бою загинув Роман Ратушний: що встиг зробити для країни активіст попри свій молодий вік

Читайте також: