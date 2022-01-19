"Це прояв дискримінації": IT-компанія у Києві, яка потрапила в скандал через мову, звернулася до українця

"Це прояв дискримінації": IT-компанія у Києві, яка потрапила в скандал через мову, звернулася до українця

Чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

Білоруська IT-компанія Andersen People, яка потрапила в скандал через мову у Києві, вибачилася перед чоловіком.

Звернення до українця 18 січня опублікував співзасновник компанії Олександр Орлов у Facebook.

На його думку, інцидент був справедливо розцінений суспільством, як прояв дискримінації.

"Листування, яке раніше мало місце між нашим рекрутером та кандидатом, стало стимулом комплексно подивитися на бізнес-процеси всередині. Ми засвоїли урок, і я особисто відповідаю за те, що принцип нульової толерантності до дискримінації дотримується завжди і в усьому", - написав він.

Орлов додав, що всередині команд у компанії спілкуються тими мовами, які комфортні для роботи в мультинаціональній команді.

Нагадаємо, що Andersen People у Києві відмовила чоловікові у наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою. Представниця компанії спочатку сказала чоловікові, що їх зацікавив його досвід, і запропонувала перейти до наступної співбесіди. Однак вона уточнила, чи спілкується він російською, на що отримала негативну відповідь.

"Я зрозуміла вас, на жаль, спілкування у нас всередині команди російською, дякую, що приділили час", - написала менеджерка.

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