"Це про тих, хто уже не повернеться": в Києві офіційно відкрили вулицю Героїв полку "Азов" (фото, відео)

"Азов" - це приклад того, як варто битися до кінця, зауважив Андрій Білецький.

У Києві 26 жовтня урочисто відкрили першу табличку на вулиці "Героїв полку "Азов", яка раніше називалася на честь радянського маршала Малиновського.

Про це повідомили в Telegram-каналі патронатної служби "Янголи Азову".

Перший командир полку Андрій Білецький під час промови наголосив, що назва "Героїв полку Азов" – це, передусім, присвята тим військовим, які загинули, захищаючи Україну, і тим, хто все ще перебуває в полоні.

"За кожною з цих літер на стіні стоять життя наших друзів і братів... "Азов" показав українцям, що можна битися до кінця – з ворогом, який десятикратно переважає. "Азов" – це приклад для всієї України. Це приклад відданості, справжнього героїзму, того, як битися до кінця. Цей приклад показує, що попри те, що Україна в рази менша за росію, ми переламуємо ворога та виграємо. У росіян може бути більше зброї, більше людей. Але у них ніколи не буде нашого духу, нашої волі до перемоги", - сказав Андрій Білецький.

Табличку з новою назвою київської вулиці розмістили на фасаді будинку номер 3. Поруч із нею — меморіальна табличка з чорного граніту, присвячена Ігореві Білошицькому.

На відкритті були представники "Азову", зокрема й ті, які захищали Маріуполь.

До слова, нову назву вулиці обрали українці під час голосування. За результатами варіант перейменування "Героїв полку Азов" набрав найбільше голосів.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів, захисників Маріуполя, залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

П'ятеро українських командирів "Азовсталі", яких звільнили з російського полону, удостоєні звань Героїв України та отримали орден "Золота зірка". Заслужені високі нагороди отримали Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко.

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