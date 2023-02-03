"Це не метод покарання": голова ТЦК у Києві прокоментував вручення повісток організаторам п'яних вечірок

Сергій Калугін припускає, що підозрювані не отримали їх раніше, тому що могли порушувати правила військового обліку.

Вручення повісток організатором так званих п'яних вечірок у Києві — це не метод покарання. Підозрювані не отримали їх раніше, тому що могли порушувати правила військового обліку.

Таку думку висловив начальник Печерського районного територіального центру комплектування в Києві полковник Сергій Калугін на брифінгу в п'ятницю, 3 лютого, передає УНІАН.

Журналістка запитала військового, чому в Україні повістки використовуються як покарання і навела як приклад їх вручення організаторам так званих п'яних вечірок.

Калугін на це відповів: "Я не вважаю, що повістки — це метод покарання... Я ж кажу: не всі сидять вдома, не всі люди не порушують правила військового обліку на сьогоднішній день. Він (призовник – ред.) може бути зареєстрований в будь-якому районі міста Києва, а ТЦК і СП він не повідомляє, що він переїхав, і його немає вдома. Я не вважаю, що це метод покарання — вручення повісток".

Нагадаємо, ​​двох блогерів, які знущалися з безпомічних дівчат і знімали їх у порно, заарештовано. Ще шістьом - видали повістки до військкомату.

У прокуратурі зазначили, що підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до непритомного стану. Надалі, користуючись безпорадним станом молодих жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

В Україні роздають повістки, що робити та як підготуватися

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