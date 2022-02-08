"Це фіаско": у Києві до поліції звернувся чоловік, який помітив "двійника" свого авто (фото)

"Це фіаско": у Києві до поліції звернувся чоловік, який помітив "двійника" свого авто (фото)

Машини були однієї марки, кольору та з однаковими номерними знаками.

У Києві чоловік на дорозі помітив "двійника" свого автомобіля. У двох Ford Focus збігалися марка, колір та номерні знаки.

Про це 7 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Киянин припаркував своє авто поряд на Столичному шосе та зателефонував на лінію 102. Поліцейські побачили два ідентичні транспортні засоби та водіїв поряд з ним.

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Під час перевірки у одного з водіїв патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. До нього був внесений додатковий VIN номер, інформація про заміну кузова та прізвище особи, яка "має право керувати транспортним засобом". Внесена інформація не відповідала зазначеній у базі.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події.

"Це фіаско", "А міг евакуатор викликати, і був би у нього донор)))", "Ну хто ж двійника робить з тієї області, де буде їздити!!!" - написали користувачі Мережі у коментарях до публікації.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Великій Васильківській евакуювали зелену Lamborghini Urus. Водій автівки порушив правила паркування. Вартість такого вживаного автомобіля - понад 400 тисяч доларів.

Facebook / Патрульна поліція Києва

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