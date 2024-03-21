"Це дивовижно!": голова військового комітету НАТО, який перебував в укритті через обстріл Києва, відзначив роботу Сил ППО

Це перший з початку повномасштабного вторгнення візит саме воєнної натовської делегації до Києва.

Під ранок 21 березня армія РФ масовано атакувала столицю. Серед іноземців, яких застав ворожий ракетний обстріл, був нідерландський адмірал Роб Бауер, очільник військового комітету НАТО, який напередодні вперше приїхав до Києва. Російська агресія змусила делегацію ховатися в укритті.

Про це Бауер розповів ТСН.

За словами Бауера, коли їдеш до Києва потягом, ти наче чекаєш, що от-от в'їдеш до зони бойових дій. Насправді ж ти потрапляєш в абсолютно функціональне й сучасне місто. Воно має такий вигляд, ніби нічого поганого не відбувається. Проте о 3:30 ночі оголосили повітряну тривогу.

"Ми спустилися у підвал і провели там 2,5 години. Наскільки я знаю, по Києву випустили 31 ракету – всі їх збили Збройні Сили України. Дивовижно! Це показує, наскільки професійно українські сили використовують системи протиракетного захисту", – наголосив Бауер.

Нагадаємо, Україна після масованої атаки на Київ закликала Конгрес США розблокувати допомогу.

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