"Це буде величезна дурість": Арестович оцінив ймовірність наступу на Київ

Треба розрізняти плани та можливості їх реалізації, зазначив радник керівника ОП.

Якщо Росія накоплені кілька тисяч військових кине під Київ – це буде абсолютно марним самогубством.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 10 травня, оцінюючи ймовірність наступу на Київ.

"Треба розрізняти плани та можливості їх реалізації. Вони, звісно, такі речі обговорюють, ми про це знаємо. Але реально нема ніякої можливості. Якщо вони накоплені кілька тисяч кинуть під Київ – це буде абсолютно марним самогубством. Думаю, що на це не піде навіть російське командування. Тому що це буде величезна дурість. Вони не підуть на це. А плани: "Добре було б знову…", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, близько 2,5 млн людей нині перебувають у Києві. Це майже дві третини від кількості довоєнного часу.

Зазначимо, повертатися до звільнених населених пунктів на Київщині поки не рекомендують. Гарантувати безпеку там в повному обсязі зараз неможливо.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

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