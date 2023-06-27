Був пов’язаний з фінансуванням війни: у Києві ТРЦ Ocean Plaza офіційно перейшов у власність Фонду держмайна

У Києві Фонд державного майна зареєстрував корпоративні права на частку в ТРЦ Ocean Plaza, який був пов’язаний з фінансуванням війни в Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ФДМУ.

Фонд офіційно став власником 66,65% ТРЦ.

Запис вже внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Після проведення аудиту та оцінки вартості активу ФДМУ прийме рішення щодо цих корпоративних прав.

"Наша команда розглядає всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ", — зазначає перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій.

Зауважимо, ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрили у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько 300 млн доларів. Актив належав російському олігарху Аркадію Ротенбергу, його сину Ігорю Ротенбергу та бізнес-партнерам Олександру Скоробагатьку й Олександру Пономаренку та був пов’язаний з фінансуванням війни в Україні. У березні 2023 ТРЦ конфіскували, у квітні передали у власність держави.

Надалі Ocean Plaza планують продати через аукціон.

Нагадаэмо, раніше в Києві суд заарештував частину ТЦ "Мармелад", власниками якого є члени російського уряду. За даними ЗМІ, серед власників ТРЦ є навіть голова "Газпрому" Міллєр.

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