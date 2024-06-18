Був одним із "Привидів Києва": у столиці попрощались з пілотом Валентином Коренчуком (фото)

У Києві 18 червня відбулось прощання з льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Валентином Коренчуком з позивним "Бджоляр". Пілот від перших дні вторгнення Росії захищав столицю з повітря. Він загинув наприкінці квітня під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє hromadske.

Валентин Коренчук командував ескадрильєю бригади тактичної авіації Повітряних сил і є одним з бойових пілотів, навколо яких народився міф про "Привида Києва".

Офіційна частина церемонії прощання відбулася у Михайлівському золотоверхому монастирі. На прощанні були присутні військові та цивільні, рідні військового.

У Києві відбулось прощання з пілотом Повітряних сил Валентином Коренчуком / Фото: Hromadske.ua

Після літургії процесія спустилася до Майдану незалежності. Далі церемонія прощання продовжилася на Алеї героїв на Лукʼянівському військовому кладовищі.

У Києві відбулось прощання з пілотом Повітряних сил Валентином Коренчуком / Фото: Hromadske.ua

Як розповіла офіцерка повітряного командування "Центр" Любов Киналь, Валентин Коренчук загинув як пілот – у небі.

"Він приклад для кожного, хто сьогодні став за штурвал літака. Попри виклики сьогодення Валентину вистачало часу і поспілкуватися, і почути, і надихнути кожного пілота, який був у його підпорядкуванні. Він був героїчною постаттю і таким залишиться у нашій пам’яті", - додала військова.

У Києві відбулось прощання з пілотом Повітряних сил Валентином Коренчуком / Фото: Hromadske.ua

У Валентина залишилися троє дітей.

"Бджоляр" від перших днів повномасштабної війни захищав небо України. Пізніше виконував бойові завдання на південному та східному напрямках, прикривав повітряний простір центру України.

Пілот здійснив понад 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей російських окупантів. Загалом провів в небі близько 300 годин. Льотчику належить історичний здобуток для української авіації – збиття російського штурмовика біля Києва, за що його відзначили державним орденом "За мужність" (III ступеню).

На початку повномасштабного вторгнення Рф українці створили образ льотчика, який захищає небо над Київщиною. Серед відомих "Привидів Києва" – загиблі офіцер Андрій Пільщиков ("Джус") та Степан Тарабалка.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил показав бойову роботу пілотів ЗСУ на фронті (відео).

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